Nei giorni scorsi la Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha consegnato al sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli in presenza di Renato Colombai, direttore dell’ospedale di Fucecchio la cifra di 14605 euro, risultato della raccolta fondi della campagna Sosteniamo L’ospedale di Fucecchio su Gofundme.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Fucecchio, si poneva l’obbiettivo di ripristinare l’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio con lo scopo di renderlo operativo ed attrezzato in modo tale che l’ospedale San Giuseppe di Empoli potesse ospitare più posti letto per i soggetti affetti da Covid-19 in condizioni gravi.

Grande l’entusiasmo da parte dei soci del club per aver raggiunto una cifra così importante in pochi giorni e per il fatto che l’ospedale sia già operativo e con pazienti.

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha donato anche all’ospedale una litografia autenticata del quadro realizzato dal maestro Marco Puccinelli per l’occasione della fondazione del club affinché possa essere esposta all’interno dell’ospedale.

La cifra servirà per supportare la struttura di tutto quel che necessità ma anche in supporto alle emergenze coronavirus per la citta di Fucecchio.

Il presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio Paolo Bartali, ringrazia a nome del club i tanti donatori che hanno partecipato e stanno partecipando all’iniziativa: Gruppo del Fantacalcio Contrada Borgonovo, Scuola dell’infanzia C’era una volta di San Pierino, Associazione Il Padule, Ricamificio Barletta Srl, Gruppo del Fantacalcio Contrada Le Botteghe, Associazione Officina Fotografica Toscana, Asd Le Botteghe, Associazione Nel Sorriso di Valeria Onlus, Stalchem Srl, Ac Fucecchio Calcio, Bni Arno, Contrada Torre, Semplicemente Onlus, Anpi Fucecchio, Servant Fire, Conflavoro Pmi Pisa-Livorno, Studio Bartali consulenza del lavoro, Asd Atletica Fucecchio, Ac Giovani Fucecchio, F23 di Federica Alfonsini, I ragazzi del Gioco del Palio della frazione Torre, Calzaturificio Mustang Srl ed i tanti privati che hanno donato e stanno condividendo l’iniziativa sui social.