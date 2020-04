Un sanificatore oltre a guanti e mascherine, con il contributo della Fondazione Cr San Miniato

Tute, mascherine, gel igienizzanti ma soprattutto di un sanificatore Shu 1200X che mette in sicurezza ben 400 metri quadri di superficie interna. E’ quanto la fraternita di Misericordia di San Miniato Basso ha potuto acquistare grazie a un importante e significativo contributo della Fondazione Cr San Miniato.

La donazione della Fondazione in questo periodo di emergenza coronavirus è per i volontari, ma anche per tutti quelli che hanno bisogno del loro aiuto.

I dispositivi di protezione garantiscono ai volontari e a tutto il personale di svolgere con maggiore serenità il proprio servizio a vantaggio di innumerevoli persone in difficoltà nell’emergenza del covid 19.

Al presidente della Fondazione Antonio Guicciardini Salini e agli organi di gestione va dunque “tutta la più profonda gratitudine della Fraternita e del governatore Alessandro Mancini per la sensibilità e l’attenzione rivolte al mondo del volontariato e, in questo caso, alla Misericordia di San Miniato Basso”.