Buoni spesa, 40mila euro dalla Fondazione Pisa al comune di Santa Croce sull’Arno

La Fondazione Pisa ha dato 40mila euro al Comune di Santa Croce sull’Arno per finanziare nuovi buoni spesa da distribuire a chi si è trovato in difficoltà a causa dell’emergenza covid 19.

L’importo va ad integrare le risorse stanziate dal Governo alcune settimane fa – per Santa Croce sull’Arno si è trattato di circa 82mila euro, cifra che si è esaurita nei giorni scorsi – e per questo verranno destinate alle stesse voci di bilancio che erano state create per l’occasione.

I cittadini, quindi, non dovranno presentare nessuna nuova domanda: la Società della Salute analizzerà, secondo il disciplinare e le modalità già utilizzate per la precedente erogazione, le domande già presentate. I nuclei familiari che risulteranno beneficiari saranno contattati dal Comune e l’erogazione dei buoni spesa alimentari avverrà con le stesse modalità della precedente distribuzione.

“Tutta la comunità di Santa Croce sull’Arno – spiega la sindaco Giulia Deidda – deve sentirsi grata e sollevata da questa cifra. Perché se un privato dimostra di voler contribuire al sostentamento di chi è più in crisi in un momento in cui tutti siamo straordinariamente in crisi, allora significa che rialzarci, tutte e tutti, è davvero possibile. Perché non si sono persi di vista i valori che rendono la nostra una comunità coesa e unita. Grazie, di cuore, alla Fondazione Pisa”.