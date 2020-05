Il plasma dei guariti per curare il coronavirus, Avis Montopoli cerca donatori

La procedura è ancora in fase di verifica, ma sembra dare buoni risultati. Per questo l’Avis di Montopoli Valdarno si è messa a disposizione per agevolare l’utilizzo del plasma iperimmune per la terapia dei malati di covid 19.

La Regione Toscana ha avviato un progetto di studio sperimentale (qui) per l’utilizzo del plasma donato dai pazienti già guariti dal Covid 19, a scopo terapeutico per i malati in condizioni più critiche e ha chiesto la collaborazione delle associazioni della donazione di sangue che ora sono a “caccia” di donatori: il plasma di un donatore sarà utile per tre pazienti e lo studio necessita della partecipazione di un numero ampio di soggetti.

Per questo Avis Montopoli invita tutti i donatori guariti dal coronavirus o che siano stati dichiarati positivi non ospedalizzati a contattare per info il 3485421295 per la zona del Cuoio o per la zona Empolese il 3336887761 o a contattare direttamente i propri centri trasfusionale di riferimento per programmare una donazione di plasma.

“L’appello è rivolto anche alle persone che pur non essendo donatori si trovano in questa condizione e vogliono partecipare. Insomma, in un momento così difficile per il nostro Paese e per il sistema sanitario, Avis si muove ed è attiva più che mai grazie ai suoi dirigenti, volontari, collaboratori e soprattutto grazie ai propri donatori che anche in piena epidemia hanno continuato a dare il proprio contributo per salvare vite umane e continueranno a farlo.

Avis Toscana ha chiesto e ottenuto dalla Regione Toscana l’attuazione dello screening sierologico per la rilevazione degli anticorpi Covid 19 su tutti i donatori di sangue. Sono in fase di definizione i dettagli tecnico sanitari ed organizzativi”.