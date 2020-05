Una parte è stata consegnata alla Caritas di Marti e Capanne, l’altra a quella di Castelfranco di Sotto. Tutta la bella spesa, servirà ad aiutare le famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà e si rivolgono all’associazione della diocesi di San Miniato per riuscire a mettere qualcosa in tavola.

Tante gocce insieme fanno una bella pioggia e un mare azzurro e anche in questa emergenza coronavirus, Una Goccia onlus non si è tirata indietro e ha fatto la sua parte di solidarietà a chilometro 0.

“Come sempre sostenuto nel nostro slogan – racconta l’associazione -, anche in questo momento particolarmente complicato dovuto alla ‘guerra’ contro il covid 19, la nostra associazione si è resa partecipe di solidarietà attraverso l’acquisto di beni di prima necessità da destinarsi alle Caritas della nostra zona.

Oltre a quanto stanziato da parte nostra, un supermercato di Castelfranco di Sotto ha partecipato con un interessante contributo e un’ottima collaborazione nella gestione”.