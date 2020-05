Due aziende hanno donato al Comune di Castelfranco di Sotto dei prodotti igienizzanti. La Toscolapi ha donato 50 chili di alcool da utilizzare per disinfettare le superfici e la Aucochem & Co. ha donato alcuni prodotti igienizzanti per pavimenti e superfici e tessuti.

“La pulizia e sanificazione degli ambienti – ha ricordato il sindaco Gabriele Toti ringraziando le aziende – è un’azione fondamentale in questa fase della pandemia e sarà una delle armi con le quali salvaguarderemo noi stessi e gli altri. È importante ricordarlo e continuare a fare attenzione”.





In particolare perché una delle due aziende “In questo periodo di difficoltà segnato dal coronavirus decide di realizzare nuovi prodotti rispetto alle linee tradizionali per venire incontro alle necessità del momento. La loro donazione sarà molto utile per la quotidiana pulizia dei nostri uffici, sanificati più volte al giorno.

Questi gesti sono accolti con grande gratitudine perché sono la prova che le imprese sono vicine alle istituzioni locali e alla comunità”.