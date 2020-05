Dopo più di 10 anni alla Rsa Del Campana Guazzesi di San Miniato, il direttore Delio Fiordispina va in pensione, il prossimo 31 maggio (qui).

Dipendenti, volontari e ospiti hanno voluto salutarlo con una lettera, per “fare partecipi tutti della belle cose che è riuscito a fare per la struttura sanminiatese e di quanto lui ci tenga a tutti gli anziani che ci vivono” e che riportiamo integralmente.

Foto 2 di 2



La storia del direttore Fiordispina con la residenza ha radici lontane e profonde, racconta sempre di quando da ragazzo veniva portato qui dalla scuola per distribuire caramelle ai nonnini, di quando più grande con altri ragazzi veniva a fare volontariato allietando i vecchietti con musica e canti e di come si è sentito felice ed orgoglioso di diventare direttore della residenza quando gli è stato proposto.

Da quando si è insediato lui, molti cambiamenti sono avvenuti, sia a livello strutturale che di mentalità. La residenza ha cambiato aspetto, è stato rifatto un piano di sana pianta per permettere l’inserimento di altri anziani non autosufficienti, sono stati valorizzati molti ambienti come il bellissimo salone polivalente,il giardino e l’ingresso, è stato cambiato utilizzo a stanze in disuso come creare la Stanza benessere e la sala lettura, sempre con l’ottica di dare confort e cura maggiore a chi ci viveva. L’intento di Delio in tutti questi anni è stato quello di cercare di creare un posto quanto più possibile vicino all’idea di casa per i suoi residenti, perché ha ben chiaro che l’aspetto più importante per loro è quello di vivere in un luogo familiare, caldo, accogliente e vivo.

Fiordispina ha voluto fermamente che la residenza diventasse sempre più parte della comunità infatti in questi anni ha organizzato molte feste e iniziative interne ed è stata anche sua l’idea di instaurare rapporti solidi e duraturi con realtà commerciali, associazioni e attività turistiche del territorio, permettendo ai nostri anziani di fare esperienze sempre piacevoli e nuove.

Siamo certi che il suo rapporto con il Campana Guazzesi non finirà, che in qualche modo ne continuerà a far parte e per questo con il cuore colmo di gioia per lui ma anche già con un po’ di nostalgia vogliamo urlare a gran voce Grazie di tutto Delio, della tua competenza, umanità, gentilezza e rispetto.

Grazie e arrivederci direttore, da parte di tutti i dipendenti e volontari della struttura