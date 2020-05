Centri estivi, dalla Regione “sì” unanime alla riapertura dall’8 giugno

E’ stata approvata all’unanimità la mozione per riaprire i centri estivi l’8 giugno e gli asili nido nelle prossime settimane. La votazione è avvenuta ieri (26 maggio) nel corso della seduta dell’assemblea toscana. La mozione in merito alle necessità di anticipare la ripartenza delle attività per ragazzi è stata presentata dal consigliere regionale Pd e presidente della commissione territorio e ambiente Stefano Baccelli.

“Con l’approvazione della mozione impegniamo la Regione a prendere in considerazione la possibilità di anticipare almeno all’8 giugno la data di avvio dei centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni, e ad attivarsi nei confronti del governo affinché vengano stabilite le opportune linee guida per la riapertura in piena sicurezza degli asili nido già a partire da questa estate, anche in modalità sperimentale – spiega Baccelli -. Chiediamo anche di salvaguardare nella misura più larga possibile, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica, la continuità dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni, al momento esclusa. Un atto necessario a tutela del diritto alla formazione e alla socializzazione dei bambini e dei ragazzi, e indispensabile alla conciliazione vita e lavoro dei genitori, in particolar modo delle donne che, in molti casi, rischiano di vedersi costrette ad una scelta fra la cura dei figli e il proprio lavoro”.

“Non posso che esprimere soddisfazione – conclude il consigliere – per il via libera unanime dell’assemblea toscana a questa mozione con cui ho chiesto anche un eventuale ulteriore impegno da parte della giunta a sostegno di asili nido, scuole dell’infanzia e paritarie, che in questi mesi hanno visto una drastica riduzione di attività e introiti da rette scolastiche”.