Santa Maria a Monte, 30mila euro per i pacchi alimentari ai bisognosi

Trentamila euro per i pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Questo lo stanziamento del Comune di Santa Maria a Monte per far fronte all’emergenza economica post-Covid.

“Il nostro Comune – dice il sindaco Ilaria Parrella – oggi più di sempre raccoglie necessità e bisogni dei cittadini, e cerca di essere vicino a chi, anche a causa di questa situazione di emergenza epidemiologica, si trova in difficoltà. È infatti possibile fare la richiesta per l’assegnazione dei pacchi alimentare alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Sono a disposizione circa 30mila euro”. Ad oggi sono state valutate 285 domande e consegnati e assegnati 243 pacchi con doppia consegna all’interno di una mensilità.

La richiesta dovrà essere presentata con l’invio del modulo scaricabile dal sito e inviabile per e-mail: buonispesa@comune.santamariaamonte.pi.it o contattando il numero 0587.261633 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

“Il Comune di Santa Maria a Monte – dice il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Manuela Del Grande – ha messo a disposizione per rispondere all’esigenze dei soggetti fragili che in questo momento di estrema difficoltà si possono rivolgere al servizio per avere un ulteriore supporto. Le risorse a disposizione delle famiglie del nostro comune sono circa 18mila euro, in parte derivanti dal fondo di solidarietà regionale interistituzionale 2019 e in parte finanziato con risorse di bilancio del nostro Comune. Il percorso presuppone una valutazione preventiva della situazione da parte dei servizi sociali e l’applicazione delle disposizioni per l’accesso contenute nel regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale 34 del 22 giugno 2015” .

Per informazioni sull’accesso e sulle modalità di utilizzo ci si può rivolgere ai servizi sociali; e.mail: sociale@comune.santamariaamonte.pi.it, telefono 0587.261643.