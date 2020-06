Aperte le iscrizioni ai centri estivi 0-3 anni a Santa Maria a Monte

Prendono il via a Santa Maria a Monte anche i centri estivi e le attività ludico-ricreative per i bambini dai 12 ai 36 mesi. Fino a venerdì (26 giugno) i genitori dei bambini più piccoli potranno presentare la domanda di ammissione al centro estivo del nido d’infanzia comunale La Coccinella aperto per tutto il mese di luglio.

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Santa Maria a Monte, insieme alla domanda da presentare nelle modalità indicate entro le 12 del 26 giugno.

La giunta comunale ha approvato l’attivazione del centro estivo 12-36 mesi, per tutte le famiglie che hanno bambini di età 12-36 mesi. “Sulla base delle linee guida – afferma il vicesindaco e assessore alle politiche educative Manuela Del Grande – contenute nel protocollo governativo e dell’ordinanza della Regione Toscana, quest’anno i centri saranno organizzati in gruppi di cinque per due sezioni, con un numero massimo di 10 bambini, con la presenza di un educatore e con ingressi e uscite scaglionati. Nel caso di richieste superiori sarà redatta apposita graduatoria”,

“È importante – conclude il sindaco Ilaria Parrella – poter garantire anche ai più piccoli una piena ripresa della socialità praticamente azzerata in questi mesi di lockdown e ripristinare per i bambini più piccoli le condizioni per l’esercizio del loro diritto alla socialità e al gioco, ma allo stesso tempo nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e con l’attuazione di tutte le misure anti-Covid”.