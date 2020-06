“La sua battaglia non sia vana”, una raccolta fondi nel nome di Chiara

“Affinché la sua battaglia non sia stata vana, ho deciso di portare avanti una raccolta fondi con lo scopo di aiutare la ricerca contro il tumore al seno“. Guardano ancora dalla stessa parte Edoardo e Chiara. E insieme fanno una cosa che avevano già fatto: raccolgono fondi per la ricerca.

In appena 4 ore dall’apertura, la sottoscrizione ha già raccolto quasi 7mila euro, grazie a 200 diverse donazioni.

Chiara non c’è più, ma in qualche modo, è sempre qui. In nome di quel sorriso, ma anche di quella forza e determinazione, Edoardo vuole continuare la battaglia contro il cancro, iniziata al fianco di Chiara.

L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Senologia Internazionale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Per donare, il crowdfounding è su GoFundMe.