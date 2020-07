Assemblea straordinaria per la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno

Si terrà giovedì 23 luglio alle 21 l’assemblea straordinaria della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno. L’appuntamento è alla sede legale dell’ente posta in Santa Croce sull’Arno in largo U. Bonetti 5.

Un appuntamento importante per le socie e i soci e non solo, perché verranno proposte all’approvazione importanti modifiche allo statuto per l’adeguamento a quanto richiesto dalla riforma del terzo settore. Seguirà inoltre l’assemblea ordinaria con la nomina di presidente e segretario.