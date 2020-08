Educatrice ritrovata morta, il ricordo dei colleghi

“Il sorriso di Simona, la sua disponibilità a mettersi in gioco nelle diverse situazioni educative a cui partecipava assiduamente con il suo gruppo di lavoro, hanno fatto in modo che fosse molto apprezzata dai bambini e altrettanto stimata dai colleghi“. Così tutti i componenti del Cred e del coordinamento dei nidi della Valdera ricordano, esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia e dell’intera comunità educante per la morte di Simona Bimbi (qui la notizia).

La brillante educatrice ritrovata morta nella sua auto dopo giorni di ricerche, prestava servizio al nido Ape Maya di Perignano.

“Tutti gli esponenti del Cred – dicono – e del coordinamento dei nidi della Valdera esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Simona, alle figlie e al collettivo di cui faceva parte”.