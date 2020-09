Un Quaderno sospeso per aiutare i bambini che ne hanno bisogno

Una rete di solidarietà e buone pratiche per aiutare chi si trova in situazioni difficili, soprattutto i bambini. Il Comune di Santa Croce sull’Arno lancia l’iniziativa Quaderno sospeso che, come con il caffè, “lascia pagato” materiale scolastico per i bambini che non riescono a comprarselo. Sarà la Caritas a ritirarlo e distribuirlo a chi ha bisogno.

In questi giorni che precedono il rientro a scuola, sono molte le famiglie che stanno acquistando il necessario e da domani fino al 9 ottobre, potranno farlo anche per altri bambini, oltre ai propri. In questo periodo in particolare, quando con le norme anti contagio da covid non si potrà neppure “prestare” il materiale, avere ciascuno il proprio è un passo in avanti nella garanzia del diritto allo studio.

“Il progetto – spiega la sindaco Giulia Deidda – tiene insieme due elementi: la prima sono i bambini, che sono il centro della politica di questa giunta e categoria più sacrificata del lockdown. A pensarci bene, siamo ripartiti proprio da loro, con i campi solari”.

La rete di esercizi coinvolti nella raccolta è fatta dalle quattro cartolibrerie del comune più due altri negozi.

