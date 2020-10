Fondi europei per gli asili nido comunali di Montopoli

L’amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno, anche per l’anno educativo in corso, ha aderito al progetto finanziato con risorse della Regione Toscana e dell’Unione Europea, attraverso il Por Fse 2014 – 2020, per migliorare e sviluppare i servizi di educazione e di accoglienza per la prima infanzia nel territorio regionale della Toscana in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

“I nidi d’infanzia comunali sono un servizio essenziale per i genitori che lavorano e per le famiglie del nostro territorio – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – con questo progetto, vogliamo continuare a garantire un servizio di qualità e che tenga conto delle difficoltà che stiamo attraversando in questo periodo”.

I nidi d’infanzia comunali del Comune di Montopoli in val d’Arno sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 e accolgono fino a 73 tra bambini e bambine d’età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Nello specifico, sono 28 i bambini che frequentano il nido Peter Pan e 45 quelli iscritti al Galeone Dorato.

L’attività, iniziata lo scorso 1 settembre, proseguirà sino al 31 luglio senza interruzioni durante le vacanze natalizie e pasquali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio servizi scolastici, educativi, culturali e sport (0571.449843 – 0571.449848 – 0571.449853), oppure tramite mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it.