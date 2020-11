Alla mensa servono volontari, li cerca la Misericordia di Fucecchio

L’arciconfraternita di Misericordia di Fucecchio sta per inaugurare la mensa dei poveri e dei bisognosi e lancia un appello per trovare circa 20 volontari che possano dare il loro contributo.

Il governatore Mario Lupi si rivolge “a tutta la popolazione, a tutti i confratelli e le consorelle della Misericordia e a tutte le associazioni di volontariato presenti nel nostro Comune, per mandare avanti questa grande opera a favore dei cittadini più bisognosi” .

Poiché tutti i volontari devono avere una qualifica per esercitare tale attività, la Misericordia organizzerà un breve corso di formazione per tutti, teso all’ottenimento del certificato Haccp, obbligatorio per legge.

“Chi si sente di partecipare alla realizzazione di tale nobile iniziativa – aggiunge Lupi – può venire nella nostra sede in corso Matteotti 30, lasciare le generalità e il recapito telefonico. Verrete quanto prima contattati per informarvi dell’inizio del corso che si effettuerà nel mese di gennaio 2021. Iddio ve ne renda merito”.