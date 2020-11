Società della Salute e Misericordia insieme per aiutare chi dorme in strada

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa ha deciso di rinnovare la convenzione con l’arciconfraternita della Misericordia di Empoli per la gestione del progetto di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora nel territorio dell’Unione dei comuni Empolese Valdelsa per l’inverno 2020/2021.

Il servizio affidato alla Misericordia di Empoli per il quarto anno consecutivo è più ampio e migliorato rispetto agli anni scorsi. Il Comune di Empoli, infatti, ha concesso anche quest’anno, a titolo gratuito, l’immobile della ex scuola materna di Casenuove. I locali saranno dunque allestiti per ricevere i clochard con 11 posti letto e servizi igienici e resteranno in concessione alla Misericordia fino al 31 marzo 2021.

Il servizio sarà gestito da volontari appositamente formati: due operatori si occuperanno dell’approccio in strada e dell’eventuale accompagnamento nella struttura, dove sarà garantita la presenza di un altro volontario per la vigilanza notturna oltre ad un quarto operatore che si occuperà della sorveglianza e della pulizia del centro. Sarà inoltre attivato un servizio di lavanderia e, su richiesta dell’utente, saranno forniti colazione e pasti in collaborazione con la Mensa Emmaus.

Sarà infine garantito il trasporto per i trasferimenti dei bisognosi dalla stazione ferroviaria e altri luoghi, grazie alle segnalazioni delle forze dell’ordine o dei privati cittadini. Un progetto che, ovviamente, rispetterà tutti i requisiti igienico sanitari richiesti dalle vigenti disposizioni anti covid ovvero sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto, distanziamento all’interno della struttura, utilizzo della mascherina e di gel sanificante da parte degli operatori e degli ospiti.