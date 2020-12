Fondazione Cassa di Risparmio di San MIniato, 7mila euro per gli appartamenti per disabili

La Fondazione Dopo di Noi Onlus di Empoli ringrazia la Fondazione Cassa Risparmio di San Miniato per la donazione 7mila euro.

Con questa donazione è stato possibile attivare l’ascensore presente nell’appartamento Casa Arrighi che accoglie cinque ragazzi con disabilità e sostenere l’onere della progettazione tecnica di un altro appartamento, Casa Pontorme che la Fondazione sta ristrutturando e che accoglierà quattro persone con disabilità.

“La generosità della fondazione Crsm – si legge nella nota a firma del presidente della Fondazione Dopo di Noi, Pierluigi Ciari – e del suo presidente, commendatori Antonio Guicciardini Salini, hanno quindi reso Casa Arrighi accessibile anche alle persone con disabilità motoria e ci ha consentito di portare avanti il progetto per la seconda casa, quella di Pontorme. Inoltre abbiamo potuto acquistare una cyclette per i ragazzi che li ha aiutati a vivere con più leggerezza questo difficile periodo”.

La Fondazione Dopo di Noi Onlus con sede in via Cavour, 43/b Empoli, è impegnata a promuovere progetti residenziali per il Durante noi e il Dopo di Noi, da sviluppare in stretta collaborazione con le istituzioni, la persona e le famiglie”.