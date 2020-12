Duecento buoni spesa per le famiglie in difficoltà, il dono del Rotary

Duecento buoni spesa per generi alimentari da 10 euro saranno distribuite alle famiglie in difficoltà dal parroco don Donato Agostinelli. I buoni, infatti, sono il “regalo di Natale” alla parrocchia del Rotary club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, consegnato al termine della santa messa celebrata in Collegiata in ricordo di amici defunti, dalla presidente del Club Monica De Crescenzo.

I buoni acquisto in mano a don Donato saranno poi consegnati alle famiglie in difficoltà della parrocchia e alla Caritas, per regalare feste un po’ più serene a tante persone.