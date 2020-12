Castelfranco di Sotto aiuta la Befana: calze solidali per le famiglie in difficoltà

Possono essere giocattoli, libri, materiale per la scuola (ad esempio matite o pennarelli), qualcosa di goloso come cioccolata e caramelle (l’importante è che siano prodotti a lunga conservazione), ma anche solo un biglietto di auguri o un disegno fatto a mano. Si mettono in una calza e si portano alla Caritas, per far felice un bambino e i genitori che quel dono non possono permetterselo.

Comune e Caritas di Castelfranco di Sotto lanciano le Calze Solidali, calze regalo da distribuire per l’Epifania: un piccolo ma significativo gesto per far sentire meno sole quelle famiglie che, per condizioni economiche e sociali, si trovano in difficoltà.

Per la raccolta, il centro Caritas di via Galilei è aperto lunedì 4 gennaio dalle 9 alle 12 per raccogliere le calze che saranno poi distribuite il giovedì successivo.