Santa Maria a Monte in aiuto alle famiglie: 11mila euro di pacchi nei negozi del territorio

Nel mese di dicembre l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha ripubblicato l’avviso relativo all’accesso ai buoni spesa alimentari.

“Come da procedura – spiega la vicesindaco e assessore al sociale Manuela Del Grande -, la commissione sociale ha valutato le domande pervenute e ha distribuito, per 11mila euro, 70 pacchi alimentari destinati alle fasce della popolazione in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19. I pacchi sono stati preparati dai negozi di generi alimentari presenti nel territorio, in modo da dare un contributo anche alle attività produttive locali che in questo periodo di pandemia sono state colpite”.

La Commissione sociale è intervenuta anche sostenendo il pagamento di bollette, affitti e medicinali per 11 nuclei familiari per il valore di 2.400 euro circa. “L’amministrazione comunale – spiega la sindaco Ilaria Parrella – ha accolto le azioni di beneficenza di aziende del territorio e del volontariato, destinando le donazioni effettuate alle famiglie già in carico al sociale, colpite ancora di più da questo periodo di emergenza”.

Una ha donato 40 buoni da 20 euro l’uno da spendere per acquisti di generi alimentari e la Polisportiva Quattro Strade di Bientina e alcuni negozi hanno aderito alla loro iniziativa benefica donando beni per essere confezionati in un pacco di Natale, che è stato distribuito dalla Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte ai nuclei in difficoltà del nostro comune (qui).