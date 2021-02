Più di 2mila euro per i pacchi alimentari, il dono all’Auser di Fucecchio

L’Auser di Fucecchio ha ricevuto 2.200 euro di buoni spesa che diventeranno a breve pacchi alimentari per i più bisognosi. Anche a Fucecchio infatti, sono molto frequenti le richieste di aiuto di chi non ha le risorse per fare la spesa, famiglie e singoli sul territorio che, a causa della pandemia da coronavirus, stanno vivendo situazioni di forti disagio. Per loro l’Auser locale si impegna ogni giorno, anche con il contributo di Unicoop Firenze e della sezione soci Coop.

I buoni sono stati consegnati in comune a Fucecchio, presenti il presidente della sezione soci Coop di Fucecchio Moreno Bachini e la referente solidarietà Sandra Papini, l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti e della vice presidente della consulta del volontariato Monica Asti. I buoni sono stati ritirati dal presidente dell’Auser Isidoro Li Pira.

“La collaborazione fra la sezione soci Coop di Fucecchio e Auser non si ferma – spiega Bachini -. In questo momento di emergenza, abbiamo consegnato buoni spesa che diventeranno generi alimentari sulle tavole delle famiglie in difficoltà. La crisi dovuta al Covid ha colpito soprattutto i soggetti più fragili. Crediamo che solo insieme si possa uscire dalla pandemia: noi ci siamo”.

“Il Comune di Fucecchio – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti – offre la propria collaborazione su tutti i fronti, con un’attenzione speciale verso le iniziative di carattere sociale che soprattutto in questo momento storico così particolare sono veramente importanti per essere vicini alle famiglie”.