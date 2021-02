Un aiuto per la diagnosi di malattie del cuore: donati 3 holter ecg al pronto soccorso di Empoli

Il Pronto soccorso di Empoli ha 3 nuovi holter ecg. Li ha donati l’associazione Amici del Pronto Soccorso di Firenze. Questo strumento ha una finalità diagnostica per individuare patologie importanti nei pazienti che si trovano in osservazione breve intensiva. Permette infatti di registrate l’attività cardiaca in modo continuo, per un periodo fino a 72 ore.

Al momento della consegna erano presenti Simone Vanni direttore del pronto soccorso di Empoli, Ubaldo Gargano responsabile osservazione breve intensiva, Concetta Scali dirigente medico medicina d’urgenza e l’infermiera Benedetta D’Arrigo. Per l’Associazione erano presenti la vicepresidente Federica Rotondo e il segretario regionale Antonella Fiaschi.

“Questa donazione – sottolinea Vanni – ci permetterà di curare al meglio i nostri pazienti e soprattutto di diagnosticare patologie importanti che altrimenti potrebbero non essere riconosciute. Ringraziamo gli Amici del pronto soccorso per il sostegno da sempre dimostrato”.

L’associazione Amici del Pronto Soccorso non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nel settore dell’assistenza sanitaria, a supporto di progetti in vari settori, tra cui quello dell’emergenza urgenza.