Prendersi cura oltre che curare: in farmacia c’è lo Sportello sociale

Dimissioni ospedaliere, assistenza domiciliare, sostituzione badante e assistenza educativa domiciliare. Sono i nuovi servizi dello sportello sociale, attivo da domani 2 marzo alla farmacia comunale 1 di San Miniato Basso. Al servizio, gratuito, si accede con un costo di attivazione e lo sportello sarà disponibile il martedì mattina dalle 10,30 alle 12,30.

Il servizio è uno di quelli aggiuntivi forniti dal network delle farmacie comunali Farma@rete come era accaduto, per esempio, con il servizio di tamponi rapidi nelle farmacie comunali di San Miniato e Fucecchio (qui) o il servizio in convenzione di tamponi rapidi eseguito anche direttamente nelle aziende.

“Un modo – spiegano le Farmacie – per prenderci cura delle persone“, non solo per aiutarle a curarsi.