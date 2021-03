Nuovi soccorritori per la Misericordia di Santa Croce sull’Arno. Sono 18 i volontari dell’associazione che pochi giorni fa hanno concluso il corso di livello base, pronti ad essere impiegati da domani (14 marzo) sulle ambulanze della Confraternita di Santa Croce.

Si tratta di 10 donne e 8 uomini: Brunella Agrestini, Monica Barbieri, Paolo e Tommaso Bini, Valentina Bini, Giulia Brogi, Anisia Deidda, Maurizio Donati, Giulia e Olga Gasparri, Marco Giovacchini, Emilia Menichetti, Sabrina Puccioni, Alessandro Scaldovi, Stefano Soldanelli, Michele Stellato, Nicoletta Toscani e Simone Turini.

“Sono tutte persone che erano già vicine all’associazione – spiega il governatore Piero Conservi – e che avevano manifestato l’intenzione di diventare soccorritori. Tra loro ci sono due componenti del nuovo magistrato, Maurizio Donati e Alessandro Scaldovi, che hanno fatto il corso per essere impiegati anche nei servizi attivi e non solo a livello dirigenziale”.

Ospitato nei locali del centro parrocchiale di piazza Matteotti, in modo da rispettare le regole di distanziamento imposte dalla pandemia, il corso è stato diretto dalla dottoressa Cecilia Marmai e dagli infermieri professionali Martina Cateni e Filippo Arfaioli, insieme ai formatori Sandro Fagiolini e Silvia Marconcini e alla volontaria Gessica Vaiani. “Dopo la consegna del diploma di primo livello – riprende Conservi – alcuni di questi ragazzi e ragazze saranno impiegati già da domani sulle ambulanze, affiancandosi a due soccorritori esperti. Non appena il virus ci darà un po’ di tregua organizzeremo per questi soccorritori anche il corso di livello avanzato”.

Nei prossimi giorni, intanto, la Misericordia di Santa Croce potrà contare anche su una nuova ambulanza che andrà a sostituire quella più vecchia ancora in servizio. In attesa di procedere all’allestimento del nuovo mezzo, la Misericordia sta inviando in questi giorni lettere a concerie e aziende di zona per chiedere un sostegno economico.