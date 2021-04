Un fiocco blu sulle antenne dei taxi per sensibilizzare all’autismo

Un fiocco blu sulle antenne dei taxi italiani. E’ l’iniziativa in programma per domani 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’assemblea generale dell’Onu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Un fiocco blu per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l’autismo.

“Un fiocco blu per ricordare un tema sempre presente nell’associazione Tutti taxi per amore-OdV – spiega il presidente Marco Salciccia -, favorire l’inclusione sociale, tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti”

“Le antenne dei taxi a sostegno dell’autismo e del progetto il Villaggio della Felicità, il dopo di noi con noi – aggiunge Antonio Riggio, presidente dell’associazione Autismo in movimento – . Più siamo meglio ci muoviamo”,

“Solo accettando l’autismo – aggiunge Giuseppe Mele, tassista e babbo di Valerio, un bimbo con il disturbo dello spettro autistico – si vive senza paura, vergogna e incertezza, ma con l’amore di tutti si supera l’indifferenza“.

All’iniziativa aderiscono i tassisti di: Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Genova, Trieste, Verona, Padova, Mestre, Bologna, Lucca, Firenze, Livorno, Fiumicino, Salerno, Cagliari, Bari, Brindisi, Lecce, Messina, Palermo, Catania e Trapani”.