Corri contro il covid, consegnata la donazione all’ospedale di Empoli

Il comitato Uisp zona Cuoio ha consegnato la donazione di 1.500 euro raccolta durante la manifestazione Corri contro il covid all’area medica covid dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

“Un contributo – spiega il comitato – reso possibile grazie a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa che si è svolta a fine febbraio scorso. Con la consegna di oggi si completa l’impegno che il comitato Uisp Zona del Cuoio Aps si era assunto per dare un segno autentico di vicinanza al territorio e alla comunità“.

“Un concreto sostegno – per il presidente Antonio Bottai -, particolarmente prezioso in questo momento difficile, che viene destinato per far fronte alle numerose necessità legate all’emergenza sanitaria da covid 19. Un piccolo segno di gratitudine nei confronti dei tanti operatori sanitari che stanno spendendo energie e vita nell’assistere tanti ammalati”.

Oltre ai soldi raccolti, è stato consegnato un poster con tutte le foto dei partecipanti all’evento.