Due nuovi mezzi per la Croce Rossa di Ponte a Egola per implementare il servizio.

“Grazie al lavoro dei nostri volontari – dicono dall’associazione – sia nell’ambito sanitario sia in protezione civile e alle varie donazioni di aziende e privati, siamo lieti di presentare i nostri due nuovi mezzi che vanno ad aggiungersi al parco auto. Nello specifico abbiamo acquistato un Fiat Doblò attrezzato con pedana elettro-idraulica per trasporto disabili e un pick-up 4×4 per emergenza di protezione civile e trasporto persone”.

“Con questi due nuovi mezzi – prosegue la Croce Rossa – saremo in grado di migliorare il nostro servizio per la comunità in ambito sanitario, sociale e di protezione civile, raggiungendo così un altro grande traguardo per il nostro comitato.”