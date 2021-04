“Lo rifaremo anche prossimamente, per il bene dei nostri boschi”. È una piccola truppa quella che nei giorni scorsi, armata di sacchi e guanti, ha perlustrato alcune delle vie che solcano l’area delle colline del comune per raccogliere i tanti segni della maleducazione e dell’incuria.

Venti le persone in tutto, che in poche ore domenica mattina hanno raccolto vari sacchi e sacconi di rifiuti abbandonati. Un gruppo di cittadini riunitosi spontaneamente, sui social e grazie al passa parola, sulla scia di tante campagne ambientaliste che in giro per la Toscana e non solo in queste settimane promuove azioni simili al grido di plastic free, liberi dalla plastica.

Foto 3 di 4







“Il gruppo si chiama Ripuliamo Santa Maria a Monte. Siamo nati per nostra iniziativa, autonoma – spiega Romano Nieri, uno degli animatori del gruppo, che domenica si è fatto strada in particolare fra i boschi di via Cappelletto, via Falorni e via Paniaccio – L’intento è quello di farla diventare una tradizione, dando gambe a questa attività con una certa continuità”.

Il risultato, in poche ore, è stato un raccolto di circa 150 chili di rifiuti abbandonati in una zona, quella delle colline fra le località Pregiuntino e Cerretti, che spesso è balzata al (dis)onore delle cronache per lo scarico incivile di sacchi di immondizia dalle auto in corsa, in un luogo peraltro prediletto da molti per passare qualche ora all’aria aperta.