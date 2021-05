Montopoli e Casciana Terme Lari lanciano la raccolta fondi per realizzare il sogno di Suamy

Realizzare il sogno di Suamy. E’ questo l’obiettivo della raccolta fondi lanciata dai Comuni di Montopoli e Casciana Terme Lari.

Suamy è una ragazza di Montopoli con una costante necessità di cure e, allo stesso tempo, di mezzi di trasporto speciali per i viaggi che deve intraprendere per sottoporsi alle visite mediche. Allo stesso tempo questi mezzi le consentirebbero di realizzare anche dei piccoli ma grandi sogni, come quello di poter vedere da vicino il mare. Grazie alla terapista shiatsu che segue Suamy e alla sinergia delle associazioni d Quattro Strade e Michelombres insieme alle due amministrazioni comunali di Montopoli in val d’Arno e Casciana, rappresentate rispettivamente dal sindaco Giovanni Capecchi e dall’assessore alle politiche sociali Alessandro Tosi, prenderà avvio una campagna di sensibilizzazione e una raccolta fondi per l’acquisto di un automezzo idoneo per Suamy.

“Le amministrazioni comunali coinvolte ringraziano le due associazioni di Casciana Terme Lari, Marco Pugliesi e Luca Tremolanti, per aver promosso questa iniziativa – dicono il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore Alessandro Tosi – abbiamo la fortuna di vivere in due territori dove l’associazionismo costituisce un importante elemento di inclusività e di solidarietà, sempre pronto a dare risposte alle persone e alle famiglie più fragili”.

Per contribuire è possibile eseguire un bonifico al comitato Il sogno di Suamy, Iban IT39O0523271080000040060295 (Banca Popolare Lajatico, filiale di Capanne). Oppure, partecipare alla campagna di sottoscrizione promossa dalle associazioni.