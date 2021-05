Anche il Comune di Fucecchio aderisce al Manifesto della comunicazione non ostile. Promosso dall’associazione Parole O stili il documento vuole sensibilizzare la comunità contro la comunicazione violenta, specie quella sul web.

Il progetto vuole infatti rappresentare l’occasione per ridefinire le modalità comunicative con cui gli utenti del web si rapportano tra loro e invitarli a scegliere il registro linguistico e le parole nella consapevolezza che, soprattutto i social network, non costituiscono una zona franca, bensì luoghi virtuali per l’incontro di personale reali. In particolare, il Manifesto della comunicazione non ostile, si fonda su dieci principi: virtuale è reale, si è ciò che si comunica, le parole danno forma al pensiero, prima di parlare bisogna ascoltare, le parole sono un ponte, le parole hanno conseguenze, condividere è una responsabilità, le idee si possono discutere ma le persone si devono rispettare, gli insulti non sono argomenti e anche il silenzio comunica.