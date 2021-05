Italia Nostra, escursione nei boschi delle Cerbaie

Appuntamento con Italia Nostra del Medio Valdarno domani (8 maggio) per una escursione nei boschi delle Cerbaie.

Appuntamento alle 9,30 con l’esperto del territorio Wilder Pellegrini che condurrà i partecipanti nelle zone adiacenti via di Rimedio per verificare lo stato di pulizia del territorio.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid-19 ed è aperta anche a non soci ed interessati.

Chi intende partecipare deve darne comunicazione alla segreteria (mediovaldarno@italianostra.org) e dovrà presentarsi munito di mascherina protettiva e gel igienizzante per uso personale. Occorre anche portare con sè sacchi per immondizia, per aiutare a rimuovere eventuali rifiuti di piccole dimensioni.

“L’iniziativa – spiega Italia Nostra – nasce a seguito dell’interesse mostrato per l’area, negli anni, dalla nostra associazione, che con frequenti sopralluoghi e documenti, ha sollevato in svariate occasioni alcune situazioni di degrado ambientale. In caso di maltempo potrà essere valutato il rinvio e tutti i partecipanti saranno avvisati tempestivamente”.