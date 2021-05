Resteranno aperte fino al 6 giugno le iscrizioni per l’asilo nido comunale Il Bruco di Castelfranco di Sotto per inserimenti dal mese di settembre.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine nati dal primo gennaio 2019 al 31 maggio dell’anno in corso. Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell’Isee e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’amministrazione comunale al momento dell’iscrizione, che servirà ad acquisire la certificazione Isee direttamente dall’Inps.

Per conoscere la struttura è possibile prenotare una visita del servizio in presenza per la mattina di sabato (15 maggio). Per partecipare alle visite è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo email ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it oppure telefonando ai numeri 0571 487233 o 0571487234. Per coloro che non hanno l’opportunità di vedere la struttura in presenza, è stato pubblicato un video sul canale Youtube del Comune e sulla pagina Facebook.

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web, al link castelfrancodisotto.simeal.it/sicare/benvenuto.php. Per registrarsi alla piattaforma è necessario possedere Spid, Cns, o Cie. L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le 24 del 6 giugno. Per le iscrizioni ai nidi privati accreditati, L’isola che c’è di Galleno e Sant’Anna di Orentano, verrà adottato apposito bando indicativamente nel mese di giugno.