Sono pronti a ripartire i campi solari estivi Sant’Anna di Orentano, organizzati per il secondo anno dalla Fondazione Madonna del soccorso onlus tra il plesso scolastico e il parco annesso Cresciamo insieme.

Sono già più di 80 i bambini iscritti ai campi solari che offrono proposte educative in grado di spaziare tra musica e canto, dall’outdoor education alle attività laboratoriali e creative fino all’equitazione. La proposta estiva che si tiene del giardino e del parco nel mezzo della natura, offre ai bambini la possibilità di muoversi all’aperto tra numerosi animali. Una proposta che viene ripetuta dopo il successo dello scorso anno.

“Per gli interessati è necessario fare subito domanda in quanto i posti sono in rapido esaurimento – spiganio dalla Fondazione -. Gli orari dei Campi solari vanno dalle 7,30 del mattino fino alle 17 del pomeriggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dureranno fino al 6 agosto. Il costo settimanale del servizio è di 140 euro mentre, per coloro che preferiscono parteciparvi solo la mattina, è di 65 euro a settimana. Per ogni informazione è possibile contattare la reception della Fondazione che organizza i Campi solari al numero 0583 23699 oppure visitare il sito internet della stessa (www.madonnadelsoccorsofauglia.it) o la Pagina Facebook dell’Asilo nido e scuola d’infanzia S. Anna di Orentano. In alternativa è possibile andare alla segreteria della Rsa Madonna del Rosario di Orentano e parlare con un operatore addetto. La segreteria è aperta tutti i giorni, domenica e festivi compresi, dalle 9 alle 19. Infine è possibile scrivere alla mail dedicata campisolari2021@madonnadelsoccorsoets.it”.

“Proprio in un anno in cui la pandemia ha ‘ridotto’ le potenzialità di socializzazione e relazione dei bambini è importante – secondo anche le indicazioni del Ministro Bianchi – recuperare tali potenzialità nel periodo estivo sviluppando percorsi progettuali di alto valore qualitativo come quelli offerti dalla Scuola S. Anna – ha commentato il dirigente scolastico della scuola Riccardo Novi -. Importante scaricare il modulo di iscrizione e compilarlo entro il 20 giugno unitamente al versamento della quota prevista per la prima settimana di partecipazione. I bambini, in base ad eventuale disciplinare che sarà approvato dalle autorità competenti, saranno divisi in gruppi contrassegnati da un colore ed un animale, avranno maglietta e cappellino corrispondente e personale qualificato per lo svolgimento della proposta educativa di ispirazione cattolica che caratterizza l’ente organizzatore”.