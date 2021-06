Sono iniziati con oltre 250 iscritti questa mattina i centri estivi del Comune di Fucecchio per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 17 anni. Nel mese di giugno le bambine e i bambini della scuola primaria avranno la possibilità di effettuare giochi e attività accompagnate da educatori esperti. A queste si aggiungono due uscite settimanali al lago I Salici dove potranno essere svolti sport all’aria aperta.

Lunedì 5 luglio partiranno invece i centri estivi che, oltre alla fascia di età 6-12 anni, coinvolgerà anche i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia. Per loro, oltre alle attività ludiche quotidiane, sono previste due visite settimanali dell’associazione Circo Libera Tutti che proporrà ai bambini laboratori legati al mondo circense. Grande successo e molte adesioni, dunque, per entrambi i mesi di attività. Per garantire ai bambini momenti di divertimento e socialità dopo un anno scolastico difficile, e al contempo agevolare le famiglie nella gestione dei figli nei mesi estivi, il Comune di Fucecchio ha deciso di accettare tutte le domande di iscrizione prevenute entro i termini previsti.

Sempre questa mattina sono partiti anche i centri estivi dedicati ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni, che proseguiranno fino al 30 luglio. Le attività promosse dal Centro Giovani Sottosopra sono iniziate con Una settimana da Padulano, dedicata alle escursioni nella natura del Padule di Fucecchio, e proseguiranno nel pomeriggio con “Via vai”, dedicato al trekking urbano ed extraurbano. Ad oggi sono 57 gli iscritti, ma è ancora possibile iscriversi a una serie di attività.

È possibile presentare la domanda di iscrizione (scaricabile a questo link) fino a 10 giorni prima dell’inizio delle attività; gli interessati riceveranno poi conferma dell’accettazione ai recapiti indicati.

Per informazioni rivolgersi all’Informagiovani di Fucecchio ai numeri 0571.23331 e 0571.268408, o via mail a informagiovani@comune.fucecchio.it.