Morosità incolpevole, c’è l’avviso dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa

L’Unione dei Comuni informa che da oggi (7 luglio) al 6 agosto è in pubblicazione l’avviso per la concessione di contributi per morosità incolpevole, così come definita dalla delibera di giunta regionale 284 del 22 marzo a favore dei cittadini residenti nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

La misura è rivolta ai cittadini residenti nei Comuni dell’Empolese Valdelsa, ad esclusione di Empoli che, come Comune considerato ad alta tensione abitativa, usufruisce di altri finanziamenti: il bando per i cittadini residenti nel Comune di Empoli è stato pubblicato dal 7 aprile al 7 maggio e nel mese di giugno scorso sono stati approvati gli atti per la liquidazione dei contribuiti agli aventi diritto.

I contributi potranno essere utilizzati per la prosecuzione del contratto di locazione esistente o per la stipula di un nuovo contratto.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di residenza o alla Pec dell’Unione Empolese Valdelsa: circondario.empolese@postacert.toscana.it.

L’ultimo giorno utile per presentare la domanda è il 6 agosto. La modulistica è scaricabile da www.empolese-valdelsa.it e dai siti dei singoli Comuni.