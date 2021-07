Montopoli, dal Comune oltre 200 mila euro di buoni spesa per aiutare 550 famiglie

Un aiuto per far fronte al periodo di emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia. Così il Comune di Montopoli ha deciso di implementare il sostegno introdotto dal Governo con l’erogazione di buoni spesa a 550 famiglie per oltre 211 mila euro.

“La crisi economica – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – è uno degli aspetti più drammatici che il Covid ha avuto e ha oggi sul territorio. Noi, come amministrazione comunale, stiamo mettendo in campo gli strumenti necessari per rispondere ai bisogni alle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Un modo per stare accanto a chi ha più sofferto le conseguenze della pandemia”.

I numeri restituiscono la fotografia delle conseguenze economiche e sociali di questi ultimi diciotto mesi. Da febbraio 2020 a oggi sono stati erogati 211.700 euro per 550 famiglie del territorio di Montopoli.

“Sono stati e sono tuttora mesi difficili – ha detto la vicesindaca Linda Vanni con delega alle politiche sociali –. Mesi in cui i nostri uffici hanno visto aumentare le richieste d’aiuto e di sostegno. Noi abbiamo risposto in maniera concreta con l’erogazione di buoni spesa per 550 famiglie del nostro comune, mettendo in campo anche delle risorse aggiuntive rispetto a quelle erogate dal Governo. In

questo modo, ampliando gli aiuti a disposizione, siamo riusciti a soddisfare tutte le domande pervenute e accoglibili”.