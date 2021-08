‘In ricordo di Simone Mazzanti’, cospicua donazione alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno

Nei giorni scorsi l’associazione staffolese In ricordo di Simone Mazzanti ha deciso di devolvere alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno e Staffoli una generosa donazione, un gesto di attenzione e sensibilità verso il mondo del volontariato di cui anch’essa fa parte.

L’associazione è una bella realtà locale, che è nata con lo scopo di tenere viva la memoria di un giovane scomparso tragicamente in un incidente stradale e che per oltre un decennio ha organizzato con successo tanti eventi e raccolte fondi da devolvere in beneficenza. Negli anni l’associazione staffolese ha potuto così dare un aiuto a persone con disabilità, sostenere progetti ospedalieri, dare un contributo in situazioni di emergenza nazionale e ha realizzato interventi concreti per la cittadinanza come la creazione del parco giochi di Staffoli.

Queste le parole del presidente della Pubblica Assistenza, Marco Remorini: “Già in passato In ricordo di Simone Mazzanti aveva mostrato attenzione e impegno verso la nostra organizzazione di volontariato e oggi rinnova il suo sostegno tangibile con un gesto generoso che ci fa apprezzare il grande cuore di questi giovani e insegna che da grandi dolori possono nascere gesti di vero altruismo. Il contributo che hanno voluto donare sarà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza perché possa essere utilizzato concretamente nel costante lavoro della nostra associazione al servizio della comunità”.