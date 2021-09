Loredana Petriccione nuova presidente del Fidapa San Miniato

Lunedi (30 agosto) a Villa Sonnino la sezione Fidapa di San Miniato, alla presenza della presidente distrettuale Sandra Boldrini, ha proceduto al rinnovo delle cariche istituzionali come previsto dallo statuto dopo ogni biennio di mandato.

La presidente Vanessa Valiani ha passato il testimone a Loredana Petriccione che sarà la nuova presidente, coadiuvata dalla vice Brunella Brotini, per il prossimo biennio. Questa occasione ha permesso alle socie di ritrovarsi in presenza e di poter ringraziare vivamente Vanessa Valiani per il lavoro propositivo ed organizzativo portato avanti in questo periodo difficile.

Vanessa è riuscita a mantenere unita ed operativa, al massimo possibile, la sezione di San Miniato in un momento socialmente complesso e difficile dovuto alla pandemia che ci ha costretti a rimanere in lockdown mettendo a dura provala realizzazione di tutte le azioni che l’associazione aveva programmato.

Le socie ringraziano Vanessa che ha anche coronato il suo mandato dando alla luce uno splendido bambino e rimanendo sempre disponibile e attiva.

“Vanessa – dicopno – è stata una bravissima presidente, innovativa nelle proposte, attuale nei contenuti e moderna nella loro realizzazione, ha contribuito con il suo atteggiamento rispettoso ma deciso, ad aumentare la coesione del gruppo delle socie e ad incentivarne la motivazione e, per tutto questo, le socie le rinnovano il loro grazie ma contestualmente fanno tantissimi auguri di buon lavoro a Loredana Petriccione perché possa continuare il lavoro di Vanessa e portare la sezione della Fidapa di San Miniato ad intraprendere tutte le azioni positive che il mandato le compete. Grazie Vanessa, buon lavoro Loredana!”