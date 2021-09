Soccorritore livello base, a settembre il corso delle Pubbliche assistenze riunite di Empoli. Si rinnova l’appuntamento alle associazioni di Empoli e Castelfiorentino con il corso per soccorritori livello base.

Le lezioni, in partenza da lunedì 20 settembre, avranno luogo nella sede di via XX Settembre a Empoli alle 21.

Foto 2 di 2



Il corso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza al compimento del 16esimo anno di età. Durante le lezioni si potranno apprendere le prime manovre di soccorso nelle situazioni di un paziente in arresto cardiorespiratorio. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di soccorritore di livello base.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli in via XX Settembre 17, telefono 0571.9806.