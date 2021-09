Ripartono le attività pedagogiche e ricreative al centro di aggregazione La Calamita

Al Centro di aggregazione La Calamita ripartono le attività pedagogiche e ricreative che da anni coinvolgono grandi e piccoli.

Da quest’anno la proposta formativa, oltre ai consueti Pomeriggi insieme curati da Luisa Ceccatelli e al doposcuola specialistico rivolto ai bambini della scuola primaria, si arricchisce dell’aiuto di personale qualificato e specializzato nei disturbi dell’apprendimento, per gli alunni delle scuole medie inferiori.

Grande novità anche nell’ambito artistico dove alle lezioni di danza figurata della scuola di ballo di Piero e Carlo si aggiungono anche altri corsi di musica e ballo. Chiara Nardi, campionessa pluripremiata di balli latino americani, da qualche settimana tiene corsi di coreografia, balli di gruppo e latino americano per bambini ed adulti; inoltre, per la prima volta, al centro di aggregazione vengono svolte lezioni di tastiera, strumenti a fiato, tecnica vocale e percussioni a cura di docenti diplomati al conservatorio.

Non saranno soltanto le attività a ripartire, infatti dopo il periodo di aperitivi online a causa della pandemia, è il momento per La Calamita odv di riprendere i momenti di convivialità che avranno inizio con la Cena degli anniversari, in presenza di monsignor Andrea Migliavacca.

In tale occasione il 16 ottobre alle 20 si festeggeranno i cinque anni dell’apertura del centro di aggregazione e il decennale dell’insediamento di don Giorgio nella parrocchia di Santa Maria delle Vedute.

C’è obbligo di green pass. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Saro 340.8520075 entro il 12 ottobre.