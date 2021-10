I gettoni dei consiglieri comunali per gli Ortolani Coraggiosi

Dopo la parrocchia (qui), anche i consiglieri comunali hanno deciso di dare un contributo agli Ortolani Coraggiosi. Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Fucecchio infatti, su proposta del sindaco Alessio Spinelli, hanno devoluto i propri gettoni di presenza all’associazione che da anni porta avanti il progetto di inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi autistici.

A Ventignano, nelle campagne fucecchiesi, gli Ortolani Coraggiosi hanno il proprio “quartier generale”, fatto di casette in legno, attrezzi, serre e campi coltivati. Purtroppo il maltempo che ha colpito la zona domenica scorsa 26 settembre ha causato ingenti danni alle strutture. Per questo motivo il consiglio comunale ha voluto dare un primo segnale di sostegno ma l’impegno dell’amministrazione comunale non si esaurirà con questa iniziativa.

“La volontà – conferma il sindaco Spinelli – è quella di continuare a sostenere questo splendido progetto che vive sul nostro territorio facendo appello a tutta la comunità. Proprio come avvenne alcuni anni fa quando un fulmine danneggiò la Casa di Ventignano e partì una catena di solidarietà e raccolta fondi per riparare i danni causati dall’evento atmosferico. Oggi come allora è importante che tutti coloro che ne hanno la possibilità sostengano gli Ortolani Coraggiosi facendo una donazione. Dopo i tanti problemi causati dalla pandemia da covid 19, è fondamentale che questi ragazzi possano riprendere la loro attività lavorativa e la produzione dei loro buonissimi prodotti della terra”.