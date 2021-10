I ragazzi di Santa Croce sull’Arno si preparano alla Traversata: 14 zaini per raccontare l’immigrazione

Quattordici zaini per altrettanti spunti di riflessione. Il Tavolo della Memoria di Santa Croce sull’Arno, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, ha organizzato un’iniziativa per proporre ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado di Santa Croce e Staffoli spunti di riflessione e approfondimento sul tema delle migrazioni, accogliendo e rielaborando una proposta scaturita dalle insegnanti dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno, membro del Tavolo.

Il 3 ottobre è la giornata a sostegno della Memoria delle tante persone che, a causa delle condizioni in cui sono costrette ad affrontare spostamenti da un Paese all’altro, perdono la vita. Nel 2013, infatti, il giorno 3 ottobre, il mondo è stato testimone di una enorme tragedia: poco fuori dalle coste di Lampedusa un’imbarcazione si è rovesciata, provocando la morte di più di 350 persone. Più di 350 persone morte non per un sogno, non per una velleità, ma per l’umano diritto a una vita dignitosa. Più di 350 persone morte per vedersi riconosciuto il Diritto alla vita. Il Mediterraneo è una delle rotte migratorie principali e sicuramente la rotta che vede, ai giorni nostri, il maggior indice di mortalità.

Il progetto prevede che le 14 classi seconde e terze leggano insieme alle insegnanti il libro di Francesco D’Adamo “La Traversata”. Le 14 copie del libro saranno offerte alla scuola dall’Associazione Arturo. Poi ogni classe preparerà uno zaino con gli oggetti ritenuti necessari per affrontare una traversata e il percorso sarà avviato da un incontro con un educatore dei Servizi Educativi che proporrà un lavoro propedeutico.

I 14 zaini composti dalle classi partecipanti saranno poi utilizzati per approntare una installazione aperta alla cittadinanza, costituendo così un’opportunità di riflessione collettiva. Il Tavolo della Memoria che si è costituito per lavorare attorno ai temi della Memoria, promuove e sostiene iniziative pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici accezioni di questo tema. Del Tavolo, attualmente, fanno parte: Servizi Educativi del Comune di Santa Croce sull’Arno e Comitato della Memoria dei ragazzi, Servizi Culturali del Comune di Santa Croce sull’Arno, l’Istituto Comprensivo Statale, Aned, Anpi, Associazione Arturo, Centro Giovani Rock City, Pro Loco, Pubblica Assistenza.