Doppio anniversario per la Pubblica assistenza di Fucecchio.

Il 17 febbraio 1895 nacque infatti la prima Pubblica a Fucecchio, mentre il 25 settembre 1980 l’associazione fu rifondata dopo che il ventennio fascista ne aveva decretato lo scioglimento. Due compleanni, quindi, da 125 e 40 anni, che l’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi avrebbe dovuto festeggiare lo scorso anno. Ma che, causa covid, non è stato possibile concretizzare.

Così, un anno dopo, l’associazione si veste a festa in vista dell’evento che si terrà domenica (17 ottobre) al cinema teatro Pacini di Fucecchio: dalle 10 in poi la Pubblica assistenza e tutti gli invitati popoleranno le sedute del teatro fucecchiese, ricordando ciò che è stato, cioè che è e ciò che sarà della oubblica. Interverranno i sindaci di Fucecchio Alessio Spinelli, la collega di Cerreto Guidi Simona Rossetti, il presidente di Anpas regionale Dimitri Bettini, il referente del numero unico 112 Alessio Lubrani, i responsabili dei donatori dell’Associazione

Claudio Calugi e della Protezione Civile Andrea Lavecchia.

Sul palco anche il senatore Dario Parrini e il presidente della Regione Eugenio Giani. Sarà anche l’occasione per premiare i soci fondatori e i presidenti che si sono succeduti dal 1980 ad oggi. Una volta fuori, in piazza Montanelli verranno inaugurati e benedetti tre nuovi mezzi: l’ambulanza F23, un furgone da nove posti per il trasporto sociale e un mezzo attrezzato. Per chi non riuscisse ad entrare per l’esaurimento dei posti, all’esterno sarà comunque installato un maxischermo per vedere ciò che accade all’interno del teatro.