Centro di Aggregazione in festa per la Cena degli anniversari

Una festa, ma doppia, per abbracciare due pezzi di storia recente di una comunità. Sabato 16 ottobre è stata inaugurata la stagione 2021/2022 della convivialità al Centro di Aggregazione di Fucecchio. Nel pieno rispetto delle norme anticovid, infatti, si è tenuta la Cena degli anniversari, durante la quale sono stati ricordati i dieci anni di ministero pastorale di don Giorgio Rudzki nella parrocchia di Santa Maria delle Vedute e i cinque anni dall’apertura del Centro stesso che è sede dell’oratorio dell’omonima parrocchia.

Alla festa hanno preso parte, oltre ai tanti amici e donatori, il vescovo della Diocesi di San Miniato Andrea Migliavacca, don Andrea Pio Cristiani, don Castel, don Pacini, don Polidori e il diacono Tommaso Giani, in un clima di ripartenza e vicinanza reciproca dopo mesi di distanza e tristezza.

La cena è stata preceduta dalla celebrazione della santa messa. L’intera comunità ha ringraziato don Giorgio Rudzki per il servizio prestato alla guida della parrocchia, per il suo approccio concreto alle difficoltà, per il suo operare in modo silenzioso ma efficace e per l’inconfondibile simpatia, omaggiandolo con una casula raffigurante l’immagine della Madonna delle Vedute.