Contributi per l’affitto, a Santa Maria a Monte aperto il bando 2021

Sul sito del Comune di Santa Maria a Monte, fino a giovedì 18 novembre è possibile presentare la domanda per un contributo economico a integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L.431/98 per l’anno 2021, previo possesso di tutti i requisiti dettagliati nel bando comunale. Il bando, il modulo per presentare la domanda e gli allegati da presentare sono scaricabili dal sito del comune di Santa Maria a Monte e si possono reperire anche al servizio sociale del Comune.

La novità del bando 2021 prevede la possibilità che presentino domanda anche i soggetti in possesso di un indice della situazione economica compresa tra 28mila 770,42 euro e 35mila euro con allegata una autodichiarazione nella quale attestino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25 per cento.

“Questo permetterà ai cittadini colpiti dalla crisi a causa della pandemia di poter accedere al contributo affitto per l’anno 2021”, dichiara il sindaco Ilaria Parrella.

La riduzione del 25 per cento deve essere certificata tramite la presentazione di Isee corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25 per cento in ragione dell’emergenza Covid-19 il limite Isee è aumentato a 35mila euro.

“In tal caso l’Ise da considerare e su cui calcolare l’incidenza del 24 per cento, è rilevabile dalla certificazione Isee ordinario o Isee corrente se presentato”, dichiara il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Manuela Del Grande.

La domanda può essere presentata nei seguenti modi: consegna a mano all’ufficio sociale dalle 9 alle 12,30 martedì e giovedì, e il giovedì dalle 15 alle 17. Per posta a mezzo di raccomandata a Comune di Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte, o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

Per informazioni contattare il servizio sociale: 0587/261633 o scrivere al seguente indirizzo email: sociale@comune.santamariaamonte.pi.it