Pubblica Assistenza, la Giornata del Volontario con un pensiero per Valter

“Vogliamo dedicare la giornata a tutti i volontari che da sempre e, soprattutto in questi ultimi mesi di emergenza, hanno svolto un grandissimo lavoro per prestare ascolto e assistenza alla popolazione”. In estrema sintesi, è questo il senso della Giornata del Volontario della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, in programma per sabato 24 ottobre.

“In particolare – ricorda l’associazione – vogliamo rendere omaggio ad un volontario speciale: Valter Salani, un amico e collega che da due anni non è più con noi, ma ci accompagna ogni giorno con la forza del suo esempio e del suo messaggio, quello di dedicarsi agli altri e di farlo col sorriso. Organizzando questa giornata ci siamo ispirati proprio alla sua frase preferita: L’importante è stare insieme e abbiamo pensato a una serie di attività e iniziative che siano un’occasione di incontro e di scambio nel segno del nostro impegno al servizio degli altri”.

Sarà presente la famiglia di Valter e l’altra sua famiglia più grande, quella formata dal mondo del volontariato e dai tanti conoscenti e amici che lo hanno apprezzato e lo ricordano con affetto.