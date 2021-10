Ai lavoratori speciali serve un pulmino, raccolta fondi di Asd Gam

Si sono messi in gioco e rimboccati le maniche frequentando un corso di formazione per diventare barman e camerieri, lavorando insieme a formatori e tutor. Adesso però, i 16 ragazzi disabili dell’associazione Gam di San Miniato vogliono poter andare a lavorare in autonomia.

Per farlo, questo gruppo di lavoratori speciali ha bisogno di un pulmino che possa accompagnarli. Per acquistarlo, però, serve l’aiuto di tutti e per questo è stata ideata la raccolta fondi su GoFundMe. Da più di dieci anni l’Asd Gam lavora con questo gruppo attraverso lo sport, le attività ricreative e di svago vedendo da vicino i loro miglioramenti e le autonomie conquistate tanto che è stato possibile inserirli nel mondo del lavoro: per ognuno è stato individuato un ruolo ben preciso in base alle capacità e predisposizioni”.

“Il Lions club San Miniato – spiegano i promotori – e il Leo club San Miniato si sono presi carico del progetto, aiutando l’associazione con propri contributi, organizzando eventi in cui i ragazzi prestavano la loro opera lavorativa”, ma questo da solo non basta.