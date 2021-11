Nuovo consiglio per la Fondazione Dopo di Noi, confermato il presidente

La Fondazione Dopo di Noi Ets onlus ha un nuovo Cda. Si è insediato giovedì 28 ottobre nella sede della Misericordia di Empoli. Il Consiglio di amministrazione è formato da 6 membri che rappresentano varie realtà del territorio e sono Pierluigi Ciari governatore della Misericordia di Empoli, Franco Lisi dell’associazione Noi da grandi di Empoli, Daniela Di Vita membro del Cda della Fondazione Cr San Miniato, Paolo Masetti Sindaco di Montelupo, Simone Giglioli sindaco di San Miniato, Alessandro Tafi assessore alle politiche sociali di Castelfiorentino.

Il nuovo consiglio, dopo aver preso visione dei risultati del consiglio generale al quale compete l’indicazione dei programmi di intervento, le priorità e gli obiettivi della fondazione e la verifica dei risultati, ha proceduto alla nomina del presidente Pierluigi Ciari, confermandolo nel ruolo, svolto in maniera encomiabile anche nel precedente consiglio e dell’organo di controllo Valentina Vanni, anche lei confermata per l’ottimo lavoro svolto nel precedente consiglio.

“Ringraziamo Ciari e Vanni per il lavoro svolto ma anche per la dedizione e l’impegno dimostrato al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. Il consiglio ringrazia anche il precedente Cda ricordando le figure di Vittorio Gabbanini sostituito da Giglioli e Irene Padovani sostituita dall’assessore Tafi, per l’ottimo lavoro svolto anche nella situazione difficile dovuta alla pandemia”.

Il presidente, dando il benvenuto a tutti nel suo discorso iniziale, ha invitato i consiglieri soprattutto i nuovi, a “un’azione di collaborazione funzionale al raggiungimento degli scopi della Fondazione che prevede attività propedeutiche all’autonomia abitativa, azioni di supporto all’autonoma delle persone con disabilità che vanno dalla socializzazione, alle esperienze in ambito lavorativo fino al supporto delle famiglie”.

Il consiglio ringrazia anche “il personale, che con competenze specifiche, garantisce gli interventi della Fondazione nelle figure di Alessandro Fornaciari ed Erica Falaschi che, prestando un indispensabile servizio volontario di segreteria, permette il buon funzionamento della struttura. Doverosi ringraziamenti anche ai sindaci revisori Rolando Bagnoli e in particolare Gino Valenti che da ormai quasi 20 anni si occupa della Fondazione Dopo di Noi di Empoli”.