Protesta ieri sera (2 novembre) a Pisa per l’affossamento del Ddl Zan contro le discriminazioni di genere, e l’omotransfobia, bloccato in Senato.

In centinaia si sono ritrovati al presidio organizzato in piazza XX settembre.

Foto 3 di 4







“Avete fermato il Ddl Zan, non fermerete la lotta”, uno degli slogan della protesta si legge in uno degli striscioni portati in piazza dai manifestanti, “L’odio uccide e il Senato se la ride, uno dei cartelli in piazza.

La manifestazione era stata lanciata da Sinistra per e altri movimenti studenteschi.